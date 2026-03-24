İstanbul ve Kocaeli merkezli yürütülen geniş kapsamlı terörle mücadele operasyonlarında, Nevruz kutlamalarını istismar ederek terör örgütü lehine faaliyet yürüten şüphelilere yönelik ağır bir darbe indirildi. Güvenlik birimlerinin titiz takibi sonucunda, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen toplam 38 kişi eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bu stratejik operasyon, bölgedeki huzur ve güven ortamını hedef alan illegal yapılanmaların deşifre edilmesi noktasında kritik bir adım olarak kayıtlara geçti.

Emniyetin istihbarat ağı terör faaliyetlerini deşifre etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir çalışma yatarak bölücü terör örgütünün faaliyetlerini mercek altına aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne lojistik ve ideolojik destek sağlayan bazı şahısların, Nevruz etkinliklerini birer propaganda zeminine dönüştürdüğü saptandı. Örgütsel talimatlar doğrultusunda hareket ederek toplumsal olayları provoke etmeye çalışan bu yapının engellenmesi amacıyla yargı makamlarından alınan izinlerle operasyon için düğmeye basıldı.

Adreslerde cephanelik ve örgütsel dökümanlar çıktı

İstanbul ve Kocaeli illerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, emniyet güçleri sadece şüphelileri değil, illegal faaliyetlerde kullanılan çok sayıda suç unsurunu da ele geçirdi. Yapılan detaylı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı silah, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve toplamda 307 adet fişek muhafaza altına alındı. Ayrıca, baskın yapılan mekanlarda terör örgütünü simgeleyen flamalar, yasaklı yayın kategorisindeki çok sayıda kitap ve döküman ile şüphelilerin örgütsel iletişimlerini sağladığı düşünülen dijital materyallere el konuldu.

38 şüpheli için yasal süreç başlatıldı

Gözaltına alınan 38 şüphelinin tamamı, gerekli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak ve ifade işlemlerini gerçekleştirmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne nakledildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri beklenen zanlıların, dijital materyalleri üzerindeki incelemelerin ise devam ettiği bildirildi. Terörle mücadele birimleri, halkın huzurunu bozmaya yönelik bu tarz girişimlere karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini ve örgütün şehir yapılanmalarına karşı denetimlerin artırılacağını vurguladı.