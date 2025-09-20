Son Mühür - Yeşilköy’de yaşayan Nuriye Nevra O., kendisini arayan dolandırıcıların “ByLock kullandığınız, FETÖ ile bağlantınız olduğu ve hakkınızda dava açıldığı” şeklindeki yalanlarla kandırılmaya çalışıldığını, kimlik ve ehliyet bilgilerinin kopyalandığını ve isminin para aklama işlemlerinde kullanılacağı tehdidiyle karşılaştığını ifade etti. Dolandırıcılar, yaşlı kadını mağdur olmaması ve korumaları bahanesiyle elindeki paraları almaya zorladı.

"Paraları poşete koyun, sokağa çıkın''

Dolandırıcılar, yaşlı kadını paraları teslim etmek üzere buluşmaya ikna etmek için adeta alaycı bir tavırla, "Paraları poşete koyun. Sokağa çıkın. Baharistan Sokak ve Gazievrenos Caddesi kesişimine getirin. Oraya tipsiz bir arkadaşımız gelecek. Arkadaşın tipi biraz bozuk. Korkmanıza çekinmenize gerek yok." dedi. Bu sözlere inanan Nuriye Nevra O., iki farklı gün şüphelilerle buluşarak yaklaşık 20 milyon TL’yi elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden talihsiz kadın, şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını dikkatle inceleyerek şüphelinin Bozan Y. olduğunu tespit etti. Ayrıca, buluşma noktasına götüren taksici de zanlıyı teşhis etti. Gözaltına alınan Bozan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yıla kadar hapis istemi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Bozan Y.’nin 'kişinin kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla bağlantılı olduğunu iddia ederek dolandırıcılık' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 5 ila 14 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.