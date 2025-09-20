Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan yoğun yağışlar, Rize genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Son iki gündür süren sağanak yağışlar özellikle bu gece şiddetini artırdı; sel, su baskını ve heyelanlar birçok ilçede yaşandı.

Tunca Beldesi’nde evler su altında kaldı

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde şiddetli yağış, mahallelerde evleri su basmasına neden oldu. Ada Mahallesi’nde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Bölgede görev yapan özel idare ve belediye ekipleri, gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti. Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ve çevresindeki tesisler de selden zarar gördü. Dereağzı Sosyal Tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı

Çamlıhemşin ilçesinde ise Ayder Yaylası’na giden yol, Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki bağlantının kesilmesinin yanı sıra Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde birçok dere taştı, köy yolları ulaşıma kapandı. Şenyamaç Köyü’nde bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkıldı ve ulaşıma kapanmış oldu.

Rekor yağış miktarları ölçüldü

Rize genelinde son 24 saatte düşen yağış miktarı 75 kilogramın üzerinde ölçülürken, en yüksek değer 161 kilogram ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası’nda kaydedildi. Bunu sırasıyla Güneysu-Handüzü Yaylası 132,9 kilogram ve Andon 127 kilogram takip etti.

Vatandaşlar tahliye edildi, araçlar sele kapıldı

Sel ve heyelanlar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını terk ederek güvenli binalara sığındı. Ardeşen Deremezra Köyü’nde dört kişilik bir aile, araçlarının sel sularına kapılmak üzere olması nedeniyle bir eve sığındı. Tunca Beldesi Orta Mahalle’de ise içinde beş kişinin bulunduğu bir araç, yolda biriken sudan ilerleyemeyerek bir tesise sığındı. Fındıklı ilçesindeki dereler kritik seviyeye ulaşınca 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi ve Fındıklı Öğretmenevi’ne yerleştirildi.

Bungalovlar sele kapıldı

Çamlıhemşin Ayder Yaylası yolunda iki bungalov da sele kapıldı; işletmelerin boş olduğu bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, yağışların akşam saat 18:00’e kadar devam edeceğini açıkladı.

Afet ekipleri sahada

Rize’de sel ve heyelan bölgelerinde AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, belediye ve STK ekiplerinden toplam 269 personel ve 80 araç görev yapıyor.