Son Mühür / Türkiye’de magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında zirvedeki tahtını koruyan isimlerden Hande Erçel, 32’nci yaşına girerken hem yeni projesi hem de özel hayatıyla gündemin merkezine bir kez daha yerleşti. Doğum gününü yakın çevresiyle kutlayan başarılı oyuncu, hemen ardından valizini toplayıp Paris’in yolunu tuttu. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının özel hayatına dair sorularını da yanıtsız bırakmayan Erçel, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna oldukça net bir cevap vermiş; “Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok” diyen güzel oyuncu, aşk iddialarına böylece son noktayı koymuştu. Erçel bu açıklamasının ardından soluğu aşıklar şehrinde aldı!

Paris sokaklarında Erçel şıklığı

Sık sık seyahate çıkan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel, Paris tatilinden karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Özellikle tercih ettiği kombinlerle büyük beğeni toplayan oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Erçel, Paris sokaklarında da stilini konuşturdu.

Hande Erçel’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İki Dünya Bir Dilek filmi ise izleyicilerden olumlu yorumlar almayı sürdürüyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Yeni yaş, yeni projeler, yeni rotalar

Kariyerinde yoğun bir döneme giren Hande Erçel, 32’nci yaşına hem yeni filmi hem de yeni yolculuklarıyla güçlü bir başlangıç yaptı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde hangi projelerle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu.