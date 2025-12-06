Son Mühür- Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez kullandığı gözlüklerle dikkat çekti. Araç içinde çektiği kısa videoyu “Yeniden iş başında” notuyla paylaşan Sarıkaya’nın görünümü sosyal medyada geniş yankı buldu.

Takipçilerden mizahi yorumlar

Sarıkaya’nın iddialı tasarıma sahip gözlükleri, kullanıcıların esprili yorumlarına konu oldu. Videonun altına, “Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor”, “Kaynakçı gözlüğü de olabilir” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Gözlüklerin fiyatı dudak uçuklattı

Paylaşımın ardından gözlüklerin fiyatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kullandığı modelin 805 dolar etiket fiyatıyla satıldığı öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları, fiyatı görünce şaşkınlıklarını bir kez daha yorumlara yansıttı.