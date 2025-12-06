Son Mühür- Afyonkarahisar’da bir eğlence mekanında sahne alan ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, gecenin sonunda yaşanan olaylarla gündeme geldi. İddiaya göre mekan sahibi Hüseyin B., konser sırasında başlayan tartışma esnasında Türkmen’in eşi ve menajeri Sinem Türkmen’e hakaret ederek küfürlü ifadeler kullandı.

Olayın ardından Sinem Türkmen’in, çevredeki görgü tanıklarının destekleriyle durumu tutanak altına aldığı öğrenildi.

Türkmen’den sosyal medya açıklaması

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün çok değerli dinleyicilerimizi bu kadar kötü yönetilen bir mekanda ağırlamış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Yaşanan aksaklıklar bize kalsın ancak sizinle bir daha bu işletmede buluşamayacağımızı belirtmek zorundayım. Gelen, eşlik eden tüm seyircilerime teşekkür ederim. Bu durum, burada sahne almayı düşünen sanatçı arkadaşlarım için de bir uyarı olsun.”

Tartışmanın ücret talebiyle başladığı iddia edildi

Konserde bulunan bazı izleyiciler, gerginliğin arka planına dair dikkat çekici iddialar paylaştı. Seyirciler, kendilerinden alınan ancak iade edilmeyen ücretleri talep etmeleri üzerine tartışmanın başladığını, ardından işletme sahibinin Sinem Türkmen’e küfür ederek tansiyonu yükselttiğini öne sürdü.