İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bahis soruşturması kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, iş insanı Zorbay Küçük ile Murat Sancak gibi isimlerin bulunduğu 38 kişi yakalandı. Firari olan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

3 ayrı suçlama kapsamında gözaltılar

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere yöneltilen üç ana suçlama kategorisi şöyle sıralandı:

1) Futbolcuların bahis oynaması

Lisanslı futbolcuların kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı tespit edildi. Bu kapsamda Galatasaray’dan Metehan Baltacı, Kayserispor’dan Abdulsamet Burak, Sakaryaspor’dan Abdurrahman Bayram ve çok sayıda futbolcu hakkında işlem yapıldı.

2) Üçüncü şahıslar üzerinden bahis oynama

Bazı şüphelilerin banka hesapları ve finansal hareketleri incelendi. Yapılan tespitlere göre Mert Hakan Yandaş, eski hakem Ahmet Çakar ve Murat Sancak gibi isimlerin eş, dost ve yakınları üzerinden bahis oynattıkları ve bu yolla şike şüphesi oluştuğu belirtildi.

3) Maç sonuçlarını etkileme

İkinci Lig Beyaz Grup’ta 28 Nisan 2024’te Ankara-Nazilli Belediyespor arasında oynanan maç ile TFF 1. Lig’de 24 Aralık 2023’te Ümraniyespor-Giresunspor arasında oynanan maçta maç sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunulduğu ileri sürüldü. Bu kapsamda kulüp başkanları, teknik heyet ve futbolcular yer aldı.

Mert Hakan Yandaş’tan ilk açıklama

Operasyon sonrası spor yazarı İbrahim Seten’in paylaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarıyla yaptığı görüşmede iddiaları reddetti. Yandaş, “Bu işle alakam yok, bahis oynamadım. Ersen Dikmen’e borç verdim ve geri ödemesini aldım. Tüm olay bundan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Önceki operasyon ve ceza süreci

Kasım ayında gerçekleştirilen ilk operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış, aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat’ın bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Bu süreçte 149 hakeme hak mahrumiyeti cezası verilirken, 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş ve 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar uygulanmıştı.