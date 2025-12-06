Son Mühür / Merve Turan - Kızılcık Şerbeti dizisine veda ettikten sonra hayatında yeni bir sayfa açan Sıla Türkoğlu, bu kez aşk ve tatili bir araya getiren bir gezide görüntülendi. Evlilik hazırlıklarını sürdürdüğü sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte Londra’ya giden güzel oyuncu, İngiltere’nin başkentinde keyifli anlar yaşadı.

Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Londra sokaklarında el ele dolaşan çift, şehrin tarihi caddelerinde ve ünlü meydanlarında romantik yürüyüşler yaptı. Türkoğlu’nun neşeli hali ve enerjisi dikkat çekerken, tatil kareleri sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı oldu. Özellikle kış mevsiminin yaklaştığı günlerde yurt dışı tatilini tercih eden ünlüler arasına katılan oyuncunun, Londra’nın büyüsüne kapıldığı gözlemlendi.

Hem stres attı hem tatil yaptı

Set temposundan uzak, sakin ama bir o kadar da romantik bir tatil geçiren Sıla Türkoğlu, hem evlilik öncesi stres attı hem de yeni projeler öncesinde kendine zaman ayırdı. Hayranları ise yorumlarıyla genç oyuncunun mutluluğuna ortak oldu.