Son Mühür - Şarkıcı Serdar Ortaç, “Aşk İçin” albümündeki 12 şarkısının izinsiz olarak dijital platformlarda kullanıldığı gerekçesiyle Avrupa Müzik Yapım, Bonus Müzik ve Odeon Müzik Yapım’a karşı açtığı davada istediği sonucu elde edemedi.

Hürriyet’in aktardığına göre, yaklaşık iki yıldır İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde süren davanın karar duruşmasında Ortaç’ın avukatı, eserlerin kullanım haklarının müvekkiline ait olduğunu ve izinsiz paylaşıldığını savunarak davanın kabulünü talep etti. Müzik şirketlerinin avukatları ise söz konusu kullanımın hukuka uygun olduğunu öne sürerek davanın reddini istedi.

Talebi reddedildi

Mahkeme, tarafların ifadelerini inceledikten sonra Serdar Ortaç’ın talebini reddederek davayı kabul etmedi.