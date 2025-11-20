Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Denizli’de toplam araç sayısı 576 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı taşıtlarda dağılım

Ekim ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtlar incelendiğinde otomobillerin payı %49,1, motosikletlerin %34,5, kamyonetlerin %11,4, traktörlerin %2,1, kamyonların %1,8, minibüslerin %0,7, otobüslerin %0,3 ve özel amaçlı taşıtların ise %0,1 olduğu görüldü.

Taşıt sayısında aylık değişim

Bir önceki aya göre taşıt türlerindeki değişim ise farklı yönlerde gerçekleşti. Kamyonet sayısı %18,3, otomobil %9, kamyon %7,1 ve traktör %3,9 artarken minibüslerde %44,2, motosikletlerde %30,8, otobüslerde %19 ve özel amaçlı taşıtlarda %12 azalma kaydedildi.

Denizli’de araç türlerine göre dağılım

İlde yaşayan 1 milyon 67 bin 371 kişiye karşılık, araç sayısı 576 bin 445 olarak belirlendi. Taşıtların türlerine göre dağılımı şöyle:

Otomobil: 256 bin 929

Minibüs: 7 bin 830

Otobüs: 4 bin 110

Kamyonet: 80 bin 858

Kamyon: 13 bin 863

Motosiklet: 145 bin 886

Özel amaçlı araç: 1 bin 641

Traktör: 65 bin 328

Araç başına düşen kişi sayısı

Denizli’de araç başına düşen kişi sayısı 1,85 olarak hesaplanırken, otomobil başına düşen kişi sayısı ise 4,15 oldu.