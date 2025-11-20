Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Denizli’de toplam araç sayısı 576 bin 445 olarak kayıtlara geçti.
Trafiğe kayıtlı taşıtlarda dağılım
Ekim ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtlar incelendiğinde otomobillerin payı %49,1, motosikletlerin %34,5, kamyonetlerin %11,4, traktörlerin %2,1, kamyonların %1,8, minibüslerin %0,7, otobüslerin %0,3 ve özel amaçlı taşıtların ise %0,1 olduğu görüldü.
Taşıt sayısında aylık değişim
Bir önceki aya göre taşıt türlerindeki değişim ise farklı yönlerde gerçekleşti. Kamyonet sayısı %18,3, otomobil %9, kamyon %7,1 ve traktör %3,9 artarken minibüslerde %44,2, motosikletlerde %30,8, otobüslerde %19 ve özel amaçlı taşıtlarda %12 azalma kaydedildi.
Denizli’de araç türlerine göre dağılım
İlde yaşayan 1 milyon 67 bin 371 kişiye karşılık, araç sayısı 576 bin 445 olarak belirlendi. Taşıtların türlerine göre dağılımı şöyle:
- Otomobil: 256 bin 929
- Minibüs: 7 bin 830
- Otobüs: 4 bin 110
- Kamyonet: 80 bin 858
- Kamyon: 13 bin 863
- Motosiklet: 145 bin 886
- Özel amaçlı araç: 1 bin 641
- Traktör: 65 bin 328
Araç başına düşen kişi sayısı
Denizli’de araç başına düşen kişi sayısı 1,85 olarak hesaplanırken, otomobil başına düşen kişi sayısı ise 4,15 oldu.