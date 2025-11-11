Manisa’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Manisa Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen çalışma kapsamında, geçtiğimiz yaz çıkan yangında büyük zarar gören Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesi'nin ormanlık alanı yeniden yeşillendirilmek üzere hazırlandı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu ve onlara ağaçlandırmanın önemini anlattı.

“Yanan alanlardan çok daha fazlasını ağaçlandıracağız”

Fidan dikim töreninde konuşan Vali Özkan, doğayı korumanın milli bir görev olduğunu belirtti. Vali Özkan, “Yeşil vatanı korumak hem vicdani hem insani bir sorumluluk. Devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın öncelikli hedefleri arasında çevresel değerlerin korunması yer alıyor. Bugün il genelinde eş zamanlı olarak 16 noktada fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 35 bin fidan toprakla buluşacak. Özellikle yanan alanlar başta olmak üzere çok daha geniş bir yeşil alanı yeniden doğaya kazandıracağız” dedi.

Minik ellerden geleceğe nefes

Etkinliğe özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Küçük yaş gruplarındaki çocuklar, öğretmenleri ve ekipler eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu. Miniklerin heyecanı ve mutluluğu, yangınla küle dönen bölgeye yeniden umut taşıdı.