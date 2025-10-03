Son Mühür- Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda yaşanan olay, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne yol açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışmaya girmişti. Bu sırada sanıklardan B.B., Minguzzi’yi 5 yerinden bıçaklarken, U.B. ise tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Dava 5’inci celsede ertelendi

Olayın ardından açılan davada Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci celsede, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Mahkeme duruşmayı 21 Ekim’e ertelenmişti.

Bu süreçte dava dosyasına giren en önemli gelişme, tutuklu sanıklardan B.B.’nin cezaevinde diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup oldu.

“Aslanlar gibi yatar çıkarız”

Sanık B.B.’nin kaleme aldığı mektupta dikkat çeken ifadeler yer aldı. Mektupta şunlar yazıyordu: “Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız.

Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme.

Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var.”

“Güzel ifade verelim de Abdi’yle Ayberk çıksın”

Mektubun devamında B.B., tahliye olan arkadaşları için de şu ifadeleri kullandı: “Neyse güzel ifade verelim de Abdi’yle Ayberk çıksın. Ayberk niye acaba öyle ifade verdi. Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı.

Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana. Allah’ın izniyle çıkarız biz de baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah’a emanet ol.”

Cezaevi yönetimi mektubu sakıncalı buldu

İnfaz kurumu yönetimi, sanığın mektubundaki ifadeleri inceleyerek yazının “soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştirmeye yönelik, suçu ve suçluyu övücü ve özendirici nitelikte” olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle mektup sakıncalı bulundu ve dava dosyasına delil olarak eklendi.