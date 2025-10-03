Son Mühür - Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma çalışmaları çerçevesinde, İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yapan özel dedektiflere bilgi aktardığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul’da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Tuğrulhan Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin ortak yürüttüğü operasyonla İstanbul’da yakalandı.

Avukat Tuğrulhan Dip’in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Mossad ajanı Serkan Çiçek’e destek veren isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Dip’in yalnızca Çiçek’le değil, Mossad adına casusluk yapan birçok dedektifle de iş birliği içinde olduğu belirlendi. Bu isimlerden birinin, İsrail adına yürüttüğü casusluk faaliyetleri nedeniyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Kuş olduğu tespit edildi.

Tuğrulhan Dip’in, kamuya ait kişisel verileri maddi kazanç karşılığında elde edip, oluşturduğu yasa dışı sorgu paneli aracılığıyla bu bilgileri dedektiflere sattığı anlaşıldı. Bu dedektiflerin ise temin ettikleri verileri Mossad’a sundukları ve bu bilgileri casusluk faaliyetlerinde kullandıkları saptandı.