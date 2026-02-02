Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayının ilk günlerinde Orta Doğu turuna çıkıyor. Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat’ta ise Mısır’ı ziyaret ederek iki ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunacak.

Suudi Arabistan ziyareti 3 Şubat’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Riyad’a gidecek. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik atılabilecek yeni adımlar ele alınacak.

Bölgesel ve küresel gelişmeler masada olacak

Ziyaretle ilgili açıklamayı kamuoyuyla paylaşan Burhanettin Duran, Riyad’daki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirileceğini belirtti. Görüşmelerin, son dönemde artan diplomatik temasların devamı niteliğinde olacağı ifade edildi.

Erdoğan, Kahire’ye geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından 4 Şubat’ta Kahire’ye geçecek. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin davetiyle Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye-Mısır Stratejik Konseyi toplanıyor

Mısır ziyareti kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı es-Sisi birlikte eşbaşkanlık edecek.

Filistin başta olmak üzere kritik başlıklar ele alınacak

Kahire’deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Tarafların, özellikle Orta Doğu’daki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağı ifade ediliyor.

Türkiye-Mısır İş Forumu da gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyareti kapsamında düzenlenmesi planlanan Türkiye-Mısır İş Forumu’na da katılması bekleniyor. Forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların ön plana çıkması öngörülüyor.