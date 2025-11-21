Son Mühür- Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranında önemli bir değişikliğe gidildi. Uzun süredir brüt asgari ücretin %3’ü üzerinden alınan prim oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla %6’ya çıkarıldı. Bu düzenleme 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Prim tutarı ikiye katlanıyor

Mevcut durumda, gelir testi sonucuna göre brüt asgari ücretin üçte birinden fazla geliri olan sigortalılar aylık olarak yaklaşık 780 TL prim ödüyordu. Yeni oran ile bu tutar yaklaşık 1.560 TL’ye yükselecek.

Yeni düzenleme geriye etki edecek

Artış, yalnızca ileriye dönük bir değişiklik değil; GSS borcu bulunan vatandaşların geçmiş borçlarını da etkileyecek. Yani primdeki artış, daha önce ödenmemiş tutarlara yansıyabilir.

2026’dan itibaren prim tutarı yeniden belirlenebilir

Ocak 2026’da asgari ücrette yapılması planlanan zam, GSS kapsamında ödenecek prim tutarını da yeniden şekillendirecek. Böylece prim tutarı, asgari ücretteki yeni seviyeye göre güncellenecek.

GSS’nin amacı

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almayı hedefliyor. GSS primini ödeyen kişiler muayene, tedavi ve ilaç gibi sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ayrıca prim ödeyen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu kapsamdan yararlanabiliyor.

Hane içindeki kişi başına gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden düşükse, prim devlet tarafından karşılanıyor, bu da düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir destek mekanizması sunuyor.