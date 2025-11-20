Son Mühür- Fatih Karahan liderliğindeki TCMB'nin kadrosuna dünyanın öne gelen ekonomistleri arasında gösterilen Murat Taşçı'nın da dahil olduğu öğrenildi.

Murat Taşçı'nın yeni göreviyle ilgili paylaşımına göndermede bulunan ekonomist İris Cibre,

''Eski JPM ve Fed ekonomisti Murat Taşçı, TCMB'de danışman olarak göreve başlamış

Nisanda Cevdet Akçay'ın görev süresi bitiyor ve son enflasyon raporunda, Başkanın tavrından anladığımız, her hangi bir görevle de devam etmeyecek. Başkan yardımcısı olarak zaten edemeyecekti

Acaba, yerine Murat Bey mi düşünülüyor?'' diye sordu.



Cibre, ''Gerçi, hala 2 Başkan yardımcısı eksik kalmaya devam edecek, yerine düşünmeye de gerek yok, doğrudan da atayabilirlerdi'' değerlendirmesinde bulundu.



JP Morgan ve fed geçmişi...



The University of Texas at Austin'den ekonomi alanında doktora derecesi olan Murat Taşçı 2000-2020 arası ABD Merkez Bankası (Fed)'de Araştırma bölümünde ekonomist olarak görev yapmıştı.

Daha sonra JPMorgan'da ekonomi direktörü olarak çalışan Murat Taşçı makroekonomi konusundan dünyanın en saygın isimleri arasında gösteriliyor.

