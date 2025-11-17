Son Mühür - Konutlardan sanayi sitelerine, rezidanslardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme, özellikle son yıllarda vatandaşın en büyük şikâyeti haline gelen fahiş aidat artışlarına sert bir fren getiriyor. Sadece konutlarda değil, yüzbinlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

Keyfi artışa son

Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık rastgele artış yapamayacak. Özellikle mali yıl değişimlerinde, genel kurul toplanmadan veya gerekli karar alınmadan TÜFE’nin üzerinde bir artış yapılamayacak. Eğer site sakinleri ek bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çoğunluğuyla onaylanmak zorunda olacak. “Malik çoğunluğu olmadan artış yapılamaz” maddesi, yasa taslağının en önemli güvence mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yaklaşan Ocak-Şubat döneminde gerçekleşecek yoğun genel kurullara işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu. Son üç ay, sitelerde en yoğun genel kurul dönemi. Yasa onaylanmazsa hem sektör hem vatandaş büyük mağduriyet yaşar. Bakanlığımıza ve derneğimize binlerce şikâyet geliyor. Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır." Dijital yazlım üzerinden izlenecek Yeni yasayla birlikte tüm site bütçeleri, gelir-gider kalemleri, işletme projeleri ve faturalar, bakanlığın geliştireceği yerli ve milli dijital yazılım üzerinden anlık olarak takip edilecek. Artık hiçbir yönetim harcamalarını gizleyemeyecek. Bunun yanı sıra, yılda en az bir kez zorunlu fiziksel denetim yapılacak ve şikâyet olması durumunda ek denetimler de gerçekleştirilecek. Yeni kurallara uymayan yönetimlerin büyük çoğunluğu değiştirilecek. Uzmanlar, Türkiye’deki mevcut yönetimlerin yaklaşık yüzde 80’inin ya değişeceğini ya da kanuna uygun hale getirileceğini öngörüyor. Herkes yönetici olamayacak Düzenlemeyle birlikte yönetici olmanın belirli ve ciddi standartları getirilecek: Yönetici ve çalışanlarda adli sicil şartı (taciz, şiddet, dolandırıcılık vb. hiçbir suç kaydı bulunmama)

Tesis Yöneticiliği Lisansı zorunluluğu

Sınıflandırma sistemi: A'dan E'ye kadar lisans seviyeleri

Şirketler için teminat mektubu zorunluluğu Yeterlilik sınavları ve denetimlerde usulsüzlük tespit edilen firmaların belgeleri önce askıya alınacak, ardından tamamen iptal edilecek. Böylece, bir daha bu işi yapmaları mümkün olmayacak. “Site yönetimi görevini bırakıp başka bir siteyi yönetmeye başladı” dönemi tamamen sona eriyor.