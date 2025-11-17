Son Mühür - Doğum günü pastalarını süsleyen renkli mumlar, kokulu çeşitleriyle de evlerde dekoratif amaçla tercih ediliyor. Ancak, evde sıkça mum kullanmak zamanla sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Dünyaca ünlü doktor Amir Khan, bazı kişilerin en sevdikleri mumları iç mekanlarda yoğun şekilde yakmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

İltihaplara neden oluyor

“Tek bir mum yakmak tehlikeli değildir” diyen aile hekimi, ancak fazla miktarda yakıldığında mumların uçucu oksidatif bileşikler yaydığını vurguladı. Bu bileşiklerin solunabilir küçük parçacıklar oluşturduğunu belirten Dr. Amir Khan, vücutta iltihaplanmalara yol açabileceğini ve uzun süreli iltihaplanmanın da strese neden olacağını ekledi.

Oda havalandırılmalı

Evleri kokulu mumlarla dekore etmenin ideal olmadığını belirten Dr. Khan, insanların en sevdikleri mumları atmak yerine ölçülü şekilde kullanmaları gerektiğini vurguladı. Zararlı bileşenlere maruz kalmamak için mum yaktıktan sonra odanın iyice havalandırılması önem taşıyor. Ayrıca, evde benzer kokuları mum kullanmadan da elde etmek mümkün. Bunun için yanma sürecini tamamen ortadan kaldıran kamış difüzör veya esansiyel yağ difüzörü gibi ürünler tercih edilebilir.