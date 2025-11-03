Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ekim ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 2.55 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32.87 seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?

Eylül ayı enflasyon oranlarının duyurulmasının ardından, Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak hesaplanmıştı. Böylece hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından yeni kira tutarları ve gelirlerdeki değişim netlik kazanmıştı.

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, Kasım ayında uygulanacak kira artış oranı 37.15 olarak belirlendi.