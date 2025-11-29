Son Mühür- AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında önemli düzenlemelerden biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin oldu.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016’dan önceki döneme ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme faizleri ve cezalar tamamen kaldırılacak.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin borcu silinecek

Kanun teklifinde yer alan hesaplamalara göre, düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 477 bin kişi faydalanacak. Böylece devletin tahsil edemeyeceği alacak miktarı 3 milyar 258 milyon lira olarak öngörülüyor.

Gelir testi yaptırmamış veya ödeme gücü zayıf vatandaşlar hedefleniyor

Düzenlemenin esas amacı, borçlarını ödeyemeyen, gelir testi yaptırmadığı için yüksek prim yüküyle karşılaşan veya gelir seviyesi düşük olan vatandaşları rahatlatmak. 2012’de uygulamaya giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesini veya primlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların geçmiş borç yükünden kurtulması bekleniyor.