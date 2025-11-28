Son Mühür- Finans ve piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin öngörüsünü paylaştı. Memiş, yeni yılda yapılacak artışın yüzde 20–22 bandında olacağını belirtti. Bu tahmin gerçekleşirse net asgari ücret yaklaşık 26 bin 966 TL seviyesine ulaşacak.

Asgari ücret beklentisi ve alım gücü endişesi

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret kararını Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklanacak karara göre öğrenmeyi bekliyor. Uzmanlar, Memiş’in öngördüğü yüzde 20–22’lik artışın yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş karşısında çalışanların beklentilerini karşılamayacağını vurguluyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Türkiye’de asgari ücret, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonun işleyişi ve kriterleri şu şekilde özetleniyor:

Komisyon yapısı

Komisyon, toplam 15 üyeden oluşuyor:

5 üye işçi tarafını temsilen (Türk-İş)

5 üye işveren tarafını temsilen (TİSK)

5 üye devlet tarafını temsilen (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Toplantı takvimi

Komisyon genellikle yılda bir kez Aralık ayında yeni yıl için toplanıyor.

İncelenen veriler

Toplantılarda göz önünde bulundurulan başlıca veriler:

Enflasyon oranları (TÜİK verileri)

İşletmelerin maliyet ve giderleri (TİSK raporları)

Geçim maliyeti ve açlık-yoksulluk sınırları (Türk-İş raporları)

Ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve bütçe dengesi

Hazine ve Merkez Bankası sunumları

Karar süreci

Asgari ücret kararı oy çokluğu ile alınıyor. İşçi tarafı önerilen rakamı yeterli bulmazsa çekimser kalabiliyor. Devlet tarafının 5 üyesi kararın belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Resmi onay ve yürürlük

Komisyonun aldığı kararın ardından:

Çalışma Bakanı yeni rakamı açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı onayına sunuluyor

Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor