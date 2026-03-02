Son Mühür - Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyannamesi verme süreci 1 Mart itibarıyla başladı.

Bu çerçevede, 2025 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin elde ettikleri gelirleri beyan ederek vergilendirmesi gerekiyor. Konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve benzeri hakların kiraya verilmesinden doğan kazançlar bu kapsama giriyor.

Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleriyle birlikte, kullanım hakkı bulunanlar (mutasarrıf), fiilen kullananlar (zilyet), irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanan bir malı yeniden kiraya vererek gelir elde eden kişiler de kira geliri mükellefi sayılıyor.

İşte merak edilen 10 soru ve cevabı

Geçen yıl elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek beyanname sürecine dair en çok merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Kimler beyanname vermek zorunda?

2025 yılı için konuttan yıllık 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Soru 2: Beyanname ne zamana kadar verilecek?

Beyannameler 31 Mart’a kadar teslim edilebilecek.

Soru 3: Beyanname nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden Hazır Beyanname Sistemi aracılığıyla yapabilecek. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi ve vergi daireleri üzerinden de beyanname verilebilecek.

Soru 4: Geçmiş ya da gelecek yıllara ait kira tahsil edilirse nasıl beyan edilecek?

Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kiralar, tahsil edildiği yılın geliri sayılacak. Gelecek yıllara ait peşin ödenen kiralar ise ilgili oldukları yılın geliri olarak beyan edilecek.

Soru 5: İstisnadan kimler yararlanamaz?

Ticari, zirai ya da mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar; konut kira geliri 47 bin lirayı aşanlar; toplam gelirleri 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı geçenler ile kira gelirini süresinde ya da doğru şekilde beyan etmeyenler istisnadan yararlanamayacak.

Soru 6: Yurt dışında yaşayanlar beyanname verecek mi?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirleri için dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Beyannameler e-Devlet şifresiyle sistem üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gönderilebilecek.

Soru 7: Ortak mülkiyette beyan nasıl yapılacak?

Birden fazla kişinin ortak olduğu taşınmazlarda, her ortak kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

Soru 8: Beyanname verilmezse ceza var mı?

Zorunlu beyannamenin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca eksik ya da geç tahakkuk eden vergi için vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Soru 9: Vergi nasıl ödenecek?

Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulama, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

Soru 10: Taksit imkânı var mı?

Tahakkuk eden verginin ilk taksiti ve damga vergisi 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenebilecek.