Son Mühür- Suudi Arabistan’ın doğusunda bulunan Ras Tanura kentindeki Saudi Aramco petrol rafinerisinin, İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu bildirildi.

Saldırı pazartesi sabahı gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre saldırı, pazartesi sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İran yapımı olduğu belirtilen Shahed-136 tipi İHA’nın rafineriyi hedef aldığı ifade edildi.

Ras Tanura’daki tesis, Suudi Arabistan’ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak biliniyor ve ülkenin doğu kıyısında yer alıyor.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Saldırının ardından tesiste küçük çaplı bir yangın çıktığı, ancak yangının kısa sürede kontrol altına alındığı açıklandı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Ras Tanura’daki petrol tesisine yönelik saldırının, Orta Doğu’da son günlerde artan askeri hareketlilik sırasında gerçekleştiği belirtildi.

İran’ın son dönemde Körfez ülkeleri ve İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediği, bölgedeki karşılıklı hamlelerin gerilimi artırdığı ifade ediliyor.