Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Yüzyılın Konut Projesi” olarak bilinen sosyal konut hamlesinde kura sürecinde sona yaklaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında bu hafta İzmir’in de aralarında bulunduğu 4 ilde toplam 71 bin 799 konutun hak sahipleri belirlenecek.

İzmir’de 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminde 21 bin 20 konutun sahibi noter huzurunda yapılacak çekilişle netleşecek.

Yeni haftanın kura takvimine göre İzmir’de binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekiliş 6 Mart Cuma günü yapılacak. Kura sonucunda 21 bin 20 konutun hak sahipleri belirlenecek.

75 ilde 331 bin 833 konutun kurası tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 29 Aralık’ta başlayan kura sürecinde 9 hafta geride kaldı. Türkiye genelinde 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da yapılacak çekilişlerle birlikte 79 ilde toplam 403 bin 632 konut için kura süreci tamamlanmış olacak.

Bakan Murat Kurum: “Kura çekimlerinde sona geliyoruz”

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.

Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız.”

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde tören

Kura takvimi kapsamında 3 Mart Salı günü Ankara’da 31 bin 73 konut için çekiliş yapılacak. Tören, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum’un katılması bekleniyor. Hafta içinde Muğla’da 6 bin 417, Hatay’da ise 13 bin 289 konut için kura çekimi yapılacak.