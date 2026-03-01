Banka Blokeleri: MASAK takibine takılan hesaplar anında dondurulur. Kişi, kendi maaşını dahi çekemez hale gelir.

Tazminat Davaları: Hesabınızdan geçen paraların asıl sahipleri (dolandırılanlar), parayı sizden geri almak için hukuk davası açar. Cebinize giren 3-5 bin lira için milyonluk borçlarla baş başa kalırsınız.



Cezaevi Yolu : Tüm bu süreçlerden sonra suç ortaklığında cezaevine girebilirsiniz



"Bilmiyordum" Demek Kurtarmıyor!

Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca IBAN kiralayanlar için öngörülen yaptırımlar oldukça ağır: