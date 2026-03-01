SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Son dönemde sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma gruplarında "ek gelir", "öğrenciye destek" veya "komisyonla işlem" adı altında yayılan IBAN kiralama ilanları, binlerce kişiyi geri dönüşü olmayan bir hukuk kabusuna sürüklüyor. "Sadece hesabımı kullanacaklar, paramı alıp çekileceğim" diyenleri bekleyen son; banka hesaplarının bloke edilmesiyle başlıyor, ağır hapis cezalarıyla bitiyor.
Görünürde "Kolay Para", Gerçekte "Suç Ortağı"
Dolandırıcılar ve yasa dışı bahis çeteleri, izlerini kaybettirmek için temiz banka hesaplarına ihtiyaç duyar. Aylık 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen komisyon teklifleriyle kandırılan vatandaşlar, farkında olmadan şu suçların "vitrini" haline geliyor:
-
Yasa Dışı Bahis: Paranın toplandığı havuz hesap olmak.
-
Nitelikli Dolandırıcılık: İnsanların kandırılarak yatırdığı paraların ilk durağı olmak.
-
Terörün Finansmanı: Kaynağı belirsiz paranın sisteme sokulması.
Kiralayanları Neler Bekliyor?
IBAN'ını kiralayan bir kişi için süreç genellikle şöyle işler:
-
Banka Blokeleri: MASAK takibine takılan hesaplar anında dondurulur. Kişi, kendi maaşını dahi çekemez hale gelir.
-
Kara Liste: Tüm bankacılık sistemi genelinde "riskli müşteri" ilan edilirsiniz; kredi çekemez, kredi kartı alamazsınız.
-
Polis Baskını: Hesabınıza para yatıran mağdurların şikayeti üzerine, "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınırsınız.
-
Tazminat Davaları: Hesabınızdan geçen paraların asıl sahipleri (dolandırılanlar), parayı sizden geri almak için hukuk davası açar. Cebinize giren 3-5 bin lira için milyonluk borçlarla baş başa kalırsınız.
Cezaevi Yolu : Tüm bu süreçlerden sonra suç ortaklığında cezaevine girebilirsiniz
"Bilmiyordum" Demek Kurtarmıyor!
Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca IBAN kiralayanlar için öngörülen yaptırımlar oldukça ağır:
-
Para Aklama ve Dolandırıcılık: Nitelikli dolandırıcılığa iştirakten 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası.
-
7258 Sayılı Kanun (Yasa Dışı Bahis): Bahis parasına aracılık etmekten 3 yıldan 5 yıla kadar hapis
MASAK Bildirim Yükümlülüğü: Başkası adına işlem yapıp bunu bankaya bildirmemek (5411 sayılı Bankacılık Kanunu) kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya ağır idari para cezaları.
Yaşantınızı Kabusa Çevirmeyin
-
Uzman hukukçular, 'Üç kuruşluk komisyon uğruna dijital kimliğinizi ve adli sicilinizi suç örgütlerine teslim etmeyin. Bugün kiraladığınız IBAN, yarın cezaevi kapısının anahtarı olabilir. Eğer hesabınızda şüpheli hareketler fark ettiyseniz veya birine bilgilerinizi verdiyseniz, vakit kaybetmeden en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek etkin pişmanlık kapsamında bildirimde bulunmanız hayati önem taşımaktadır.