Kuveyt’te sabah saatlerinde ABD’ye ait birkaç savaş uçağının düştüğü bildirildi. Kuveyt Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada yer alan tüm mürettebatın sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken teknik inceleme başlatıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nden açıklama

Kuveyt Ordusu’nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan’ın ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu.” denildi.

Mürettebat hastaneye kaldırıldı

Kazada yer alan ABD’li askerlerin sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

ABD ile koordinasyon sürüyor

Kuveyt makamları, ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun devam ettiğini açıkladı. Teknik ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı ve uçakların düşme nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sabah saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düşen uçakların F-15 tipi olabileceği öne sürüldü.

Ancak uçakların tipi ve kazanın kesin nedeni hakkında resmi teknik raporun soruşturma tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

Sosyal medyada görüntüler paylaşıldı

Olayın ardından bölgeye ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde dumanların yükseldiği ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği görüldü.