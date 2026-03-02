ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğunu iddia eden Necla Özmen, Türkiye’de açtığı davanın ardından hukuki süreci bu kez Amerika Birleşik Devletleri’ne taşıdı.

Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilen Özmen, kararın ardından ABD’de yetkili mahkemeye avukatı aracılığıyla müracaat etti. Başvurunun kabul edilmesi halinde ABD’de resmi yargı sürecinin başlayacağı öğrenildi.

“Amerika’da davanın açıldığını biliyorum”

Süreçle ilgili konuşan Özmen, ABD’deki başvuruya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Daha önce Trump'a babalık davası Türkiye'de açmıştım.

O konuda zaten olumsuz şeyler olacağını bildiğim için elçilik yoluyla, ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan Aile Mahkemesi'ne babalık davası için dilekçe gönderdim. Hatta Amerika'daki Türk avukatlarla görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili dava sürecini takip ediyor.

Kendileri bana bilgi veriyor. Henüz bir açıklama gelmedi bana ama Amerika'da davanın açıldığını biliyorum." Özmen, sürecin takipçisi olduğunu vurgulayarak hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

“Haklarım gasbediliyor”

ABD devleti tarafından mağdur edildiğini öne süren Özmen, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Bir ülkenin iç işlerine karışılmasını doğru bulmuyorum. Kimse kimsenin ülkesine karışamaz, meşru kılamaz.

ABD devleti tarafından mağdur bırakılıyorum. Haklarım gasbediliyor, ben haklarımı arıyorum. ABD devletinin de bana devlet olarak sahip çıkmasını istiyorum. Bir an önce bu babalık davasının da sonuçlanmasını talep ediyorum."

Trump’a savaş çağrısı: “Bu savaşı bitirin”

ABD Başkanı Trump’a doğrudan seslenen Özmen, küresel gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Özmen, savaş karşıtı bir tutum sergileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Trump, ülkeyi, ABD'yi kalkındırmak, güçlü bir hale getirmek istediğini söylüyor. O zaman başka ülkelerin iç işlerine karışarak bu iş olmaz.

Yani tamam, yaptığı doğru şeyler de var ama hataları da var. Buradan babama sesleniyorum, başka ülkelerin iç işlerine karışmadan kendi ülkesini kalkındırmak istiyorsa o yönde hareket etmesini tercih ederim.

Yani savaşın bitmesini istiyorum, çünkü birçok ülkeye zararı oluyor. Savaş istemiyorum. Bir ülkenin iç işlerine karışmak doğru değil. Dünyadaki ülkelerin de düzelmesini istiyorum.

Buradan tüm dünyaya çağrı yapıyorum, bu savaşı bitirin. Başka insanların canı yanmasın. Yani bu şekilde hiçbir ülkeye fayda olmaz, zararı olur."

"Bir baba olarak bana da sahip çıkmasını isterim"

Özmen, sosyal medyada paylaşılan ve yapay zekâ ile oluşturulduğu belirtilen Trump ile yan yana olduğu fotoğraf hakkında da konuştu. Görselin kendisini duygulandırdığını ifade eden Özmen, şunları söyledi:

"Bu resmi görünce hoşuma gitti. Zannedersem yapay zeka ile yapılmış. Gerçek gibi duruyor. Umarım gerçek olur.

Yani kendisiyle bu şekilde görüşebilirim. Yaşadıklarımı dile getirebilirim. Bir baba olarak bana da sahip çıkmasını isterim. Yani iyi bir insana benziyor aslında.

Ama nedense bazen aile meselesinden uzak durabiliyor. Ama durmasını istemiyorum. Gerçekten bana sahip çıkmasını istiyorum."

“Bir baba-kız sıcaklığı görmedim”

Fotoğrafın kendisinde duygusal bir etki bıraktığını belirten Özmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Çok duygulandım. Gerçek baba-kız gibi gözüküyor. Gerçekten çok duygulandım.

Yani uzun yıllardır çok sıkıntı çektim. Böyle bir sıcaklığı hiç duymadım. Yani bir baba sıcaklığı, bir baba-kız sıcaklığı görmedim. Yani resimde onu ifade ediyor. Gerçek gibi duruyor. İnşallah gerçek olur."