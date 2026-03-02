İran’da ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey askeri yetkililerden 7’sinin daha isimleri açıklandı.

Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı “Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı” tarafından yayımlanan ikinci duyuruyu paylaştı. Açıklamaya göre saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney’in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ile Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği’nin öldüğü bildirildi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir gün önce yapılan açıklamada ise Savunma Konseyi toplantısı sırasında düzenlenen saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade’nin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Savaşta 3. gün

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı operasyonlar sürerken Lübnan’ın güneyinden İsrail’e atılan füzenin ardından çatışmaların kapsamı genişledi. Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki bir İsrail hava savunma üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. İsrail ordusu ise saldırıya karşılık verildiğini duyurdu.

ABD-İsrail operasyonlarında 48 İranlı liderin öldürüldüğünü öne süren ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların dört haftaya kadar sürebileceğini ifade etti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını hedef almak için İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini açıkladı.

Saldırılar nasıl başladı?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD 28 Şubat sabahı İran’a yönelik ortak operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıyı “önleyici hamle” olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump İran’a karşı “büyük bir operasyon” yürütüldüğünü açıkladı. Saldırılarda başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah dahil 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı. İran ordusu ise ABD ve İsrail’e karşı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini duyurdu.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üsleri ile belirlenen hedeflere füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi.