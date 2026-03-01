Son Mühür / Erkan Doğan - Özel bir hastanede ağır bir kalp ameliyatı geçiren Konak Belediye meclis üyesi CHP'li Cemal Küpeli, yoğun bakım servisinden normal servise alındı. Doktorların ziyaretçi yasağı getirdiği öğrenildi.

İzmir’in sevilen siyasetçilerinden Konak Belediye Meclis Üyesi Cemal Küpeli, geçtiğimiz hafta Alsancak’taki özel bir hastane açık kalp ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından bir kaç gün yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulan Küpeli, daha sonra normal servise alındı. Bypass yöntemiyle tıkalı kalp damarları değiştirilen Küpeli’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Ziyaretçi yasağı geldi

Son Mühür’e konuşan Küpeli’nin yakınları, “Cemal Beyin durumu iyi. Yoğun bakımdan servise alındık. Doktorlar gün içinde oksijen veriyor. Ziyaretçi yasağı kondu. Yakınlarımızın, onu sevenlerin destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Küpeli’nin kaldığı odaya ziyaretçi kabul edilmiyor.