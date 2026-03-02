Son Mühür- Sosyal medyada hızla yayılan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki paylaşımlar kamuoyunda tartışma yaratırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı.

Merkez, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu bildirdi.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır."

Türkiye’yi çatışmaların tarafı gibi göstermeye yönelik girişim

Açıklamada, ortaya atılan iddiaların yalnızca yanlış bilgi içermediği, aynı zamanda Türkiye’yi bölgesel gerilimlerin tarafıymış gibi göstermeyi hedeflediği belirtildi. Merkez açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir."

Güvenlik birimleri süreci anlık takip ediyor

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısının tüm unsurlarıyla görev başında olduğunu bildirildi. Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."