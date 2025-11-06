AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, parti genel merkezinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında Şehircilik Zirvesinin kapsamını anlattı.

Tuncer, iki gün sürecek zirvede akademisyenlerden siyasetçilere, bürokratlardan teşkilat mensuplarına kadar geniş bir katılımcı grubunun yer alacağını belirtti.

“Şehirciliğin temel meseleleri beş ana başlık altında incelenecek”

Tuncer, zirvenin ana çerçevesini şu başlıklarla özetledi:

- Planlama ve kentsel tasarım

- Kentsel dönüşüm

- Şehir ve demografi

- Şehir ve yönetim

- Geleceğin şehirleri

Bu kapsamda düzenlenecek çalıştaylardan elde edilecek çıktıların değerlendirilerek bir sonuç bildirgesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmayı hedefliyoruz”

Sevilay Tuncer, AK Parti’nin bugüne kadar çevre ve şehircilik alanında çok sayıda yeniliğe imza attığını savunarak, “Bugün de aynı heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.

Tuncer, zirvede konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıkların da ele alınacağını ifade etti. Amaçlarının, Türkiye Yüzyılı’na yakışan, medeniyet tasavvurundan güç alan şehirlerin imar sürecine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

“Şehircilik dört E ilkesine dayanmalı”

Tuncer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik anlayışının temelini oluşturan “Estetik, Ekonomik, Erişilebilir ve Emniyetli” ilkelerine de dikkat çekti.

Bu değerlerin, geçmişten geleceğe uzanan şehircilik vizyonunun omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşüm süreci masaya yatırılacak

Zirvede özellikle kentsel dönüşümün kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirten Tuncer, mevcut uygulamaların değerlendirileceğini, iyileştirme önerilerinin ve geleceğe dönük yeni öngörülerin tartışılacağını söyledi.

Tuncer’e göre amaç, farklı disiplinlerin bir araya gelerek şehirleşme sürecine somut katkı sunması.