Son Mühür- Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen hipertansiyon, kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Euronews Health’te yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, sistolik kan basıncını 120–130 mmHg altına çekmeyi hedefleyen yoğun tedavi yaklaşımları, standart uygulamalara kıyasla kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda düşürüyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri tedavi başarısını artırıyor

Uzmanlar, ilaç tedavisiyle birlikte kilo verme, tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişikliklerinin tedavi başarısını artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle potasyum açısından zengin beslenme (muz, avokado, ıspanak gibi), düzenli tansiyon ölçümü ve stres yönetimi önerilen temel adımlar arasında yer alıyor.

Yoğun tedavinin yan etkilerine dikkat

Bununla birlikte, yoğun tedavinin baş dönmesi, bayılma, böbrek sorunları ve düzensiz kalp ritmi gibi yan etkiler doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle uzmanlar, her hastanın sağlık geçmişi ve risk profiline göre “kişiselleştirilmiş bir tedavi planı” uygulanmasının önemini vurguluyor.

Araştırmada, sistolik kan basıncında yalnızca 5 mmHg’lik bir düşüşün dahi felç riskini yüzde 34, kalp-damar hastalığı riskini ise yüzde 21 oranında azalttığına işaret ediliyor.

Düzenli hekim kontrolü önem taşıyor

Sonuç olarak, hipertansiyon hastalarında kalp ve damar sağlığını korumak için düzenli hekim kontrolü, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde ilaç tedavisinin birlikte uygulanması kritik önem taşıyor.