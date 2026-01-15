Isınma yardımı kapsamında milyonlarca haneyi ilgilendiren kömür desteği 2026 yılında da devam edecek. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile kömür yardımının kapsamı, dağıtım şartları ve sorumlu kurumlar netleştirildi.

Hane başı kömür miktarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek

Yeni karara göre kömür yardımı alacak hanelere verilecek kömür miktarı il ve ilçe bazında belirlenecek. Hane başına düşecek kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek.

Ayrıca vakıfların yıl içinde yapacağı miktar değişikliği talepleri de Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

Yardımdan kimler yararlanabilecek?

Kömür yardımından faydalanacak haneler, her il ve ilçede faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık kriterlerine göre belirlenecek.

Vakıflarca tespit edilen hak sahibi listeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda onaylanacak.

Kömür sadece ısınma amaçlı kullanılabilecek

Dağıtımı yapılan kömürün yalnızca hanelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için kullanılmasına izin verilecek.

Kömürün amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili hanelerin hak sahiplikleri yeniden değerlendirilecek ve yardım kesintisi uygulanabilecek.

Kömür sevkiyatını TKİ ve TTK üstlenecek

Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından hazırlanan sevkiyat programı kapsamında gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe sınırları içindeki dağıtım organizasyonu ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülecek.

Sosyal destek mekanizması güçlendiriliyor

Yeni düzenleme ile birlikte kömür yardımlarının daha planlı, denetlenebilir ve amacına uygun şekilde yürütülmesi hedeflenirken, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış aylarında ısınma sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.