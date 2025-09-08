Rekabet Kurumu, Türkiye'deki önde gelen yemek kartı şirketleri olan Edenred (EDENRED), Multinet (MULTİNET), Pluxee (PLUXEE) ve Setcard (SETCARD) hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu önemli karar, yemek kartı sektöründeki potansiyel rekabete aykırı davranışları mercek altına almayı hedefliyor. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin rekabet ortamını bozabilecek eylemlerde bulunduklarına dair ön bulguların elde edildiği belirtildi.

İddialar ve soruşturmanın kapsamı

Rekabet Kurumu'nun ön araştırmasında elde edilen veriler, bu dört büyük şirketin aralarında rekabeti sınırlayıcı eylemler gerçekleştirdiği şüphesini uyandırdı. Soruşturma kapsamında, şirketlerin özellikle ihalelerde danışıklı hareket edip etmediği, kendi aralarında müşteri paylaşımı yapıp yapmadığı ve rekabete hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadığı incelenecek. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranışların tespiti halinde, şirketlere ağır para cezaları uygulanması söz konusu olabilecek.

Soruşturma kararı ne anlama geliyor?

Rekabet Kurumu'nun soruşturma açması, söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettiklerinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Bu karar, iddiaların ciddiyetini gösteriyor ve kurumun bu iddiaları daha derinlemesine inceleme yetkisi olduğunu belirtiyor. Soruşturma süreci boyunca toplanacak deliller ve savunmalar, şirketlerin gerçekten rekabet kurallarını çiğneyip çiğnemediğini ortaya koyacak. Süreç sonunda, Kurul, ihlal kararı verebilir veya soruşturmayı herhangi bir yaptırım uygulamadan sonlandırabilir. Bu süreç, Türkiye'deki rekabet hukukunun işleyişi açısından da emsal teşkil edecek ve yemek kartı sektörünün geleceğini şekillendirecek nitelikte bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın sonuçları, hem sektör oyuncuları hem de tüketiciler için büyük önem taşıyor.