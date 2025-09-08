Son Mühür- ORC Araştırma, 2-6 Eylül 2023 tarihleri arasında, 26 ilde 45 yaş üzeri 1750 emekliyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırma, emeklilerin hükümetin politikalarına bakışını, ekonomik durumlarını ve siyasi tercihlerini yeniden şekillendirdi.

Emeklilere soruldu: "Hükümetin politikaları ne kadar yeterli?"

Anketin en dikkat çekici bulgularından biri, emeklilerin hükümetin kendilerine yönelik politikalarını büyük ölçüde yetersiz bulması oldu. Katılımcıların %47,1'i politikaları "yetersiz" bulurken, %30,2'si "çok yetersiz" olarak değerlendirdi. Bu iki kategorinin toplamı %77,3'e ulaştı. Politikaları "yeterli" bulanların oranı %12,1, "fazlasıyla yeterli" bulanların oranı ise %10,6'da kaldı.

Ek gelir ve geçim sıkıntısı: Yüzde 73'ünün ek geliri yok

Ekonomik durumun sorgulandığı bölümde, emeklilerin geçim sıkıntısı net bir şekilde ortaya çıktı. Ankete göre, emeklilerin %73,1'inin emekli maaşları dışında hiçbir ek geliri bulunmuyor. Ek geliri olanların oranı ise oldukça düşük. Maaşından fazla ek geliri olanlar %7,5, maaşına eşit geliri olanlar %9,2 ve maaşından az geliri olanlar ise %10,2 oranında.

Bu durum, "Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?" sorusunun cevaplarına da yansıdı. Katılımcıların %58,1'i "geçim sıkıntısı yaşıyorum" derken, %17,4'ü "ucu ucuna geçiniyorum" yanıtını verdi. "Rahat geçiniyorum" diyenlerin oranı %15,6, "çok rahat geçiniyorum" diyenlerin oranı ise sadece %8,9 olarak belirlendi.

Bu pazar seçim olsa emeklilerin tercihi hangi parti? 

Siyasi tercihler incelendiğinde, emeklilerin oy verme eğilimlerinde dikkat çekici bir tablo oluştu. Ankete katılan emeklilerin %34,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti. Bu partiyi %29,1 ile AK Parti takip etti. Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %8,5

MHP: %6,0

Yeniden Refah Partisi: %5,7

İYİ Parti: %5,3

Zafer Partisi: %4,5

YMP: %2,5

Diğer Partiler: %4,2

