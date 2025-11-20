Son Mühür- İstanbul Fatih’te peş peşe yaşanan şüpheli vakalara bir yenisi daha eklendi. Almanya’da yaşayan ve 17 Kasım’da İstanbul’a gelen Gürhan Takıl, konakladığı otelde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 19 Kasım’da yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Takıl, konakladığı otelde aniden rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan turistin, “nefes darlığı ve yoğun terleme” şikayetleri olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemede, ölümünden bir gün önce kuru fasulye-pilav yediği ve nargile içtiği tespit edildi.

İki kardeş hastaneye kaldırıldı

Gürhan Takıl’ın ölümünün yaşandığı gün, Fatih’te bu kez gurbetçi iki kardeşi ilgilendiren bir başka şüpheli vaka meydana geldi. Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Sadegül Onur ve Emine Onur, 17 Kasım’dan bu yana konakladıkları Sirkeci’deki otelden 19 Kasım’da “mide bulantısı” şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yedikleri yemekler ve içecekler tek tek incelendi

İki kardeşin 17 Kasım günü kavurma yedikleri, nargile ve milkshake tükettikleri, daha sonra tavuk burger yiyerek otele döndükleri belirlendi. Ertesi gün kahvaltıda işkembe çorbası içtikleri, devamında cağ kebabı ve tatlı tükettikleri, ardından mide bulantısı şikayetlerinin arttığı öğrenildi.

Bir kardeş taburcu edildi

Sadegül Onur’un tedavisinin ardından taburcu edildiği, kardeşi Emine Onur’un ise hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.