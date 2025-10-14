Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kamuoyunda milliyetçi camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Sebahattin Önkibar, bir süredir siyaset kulislerinde yer alan İYİ Parti ve Zafer Partisi ile ittifak ihtimalleri üzerine önemli değerlendirmelerde ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sebahattin Önkibar: Eğer bugünden konuşulursa araya şeytanlar girer

İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerinde birliktelik içinde olmaları gerektiğinin altını çizen gazeteci Sebahattin Önkibar, milliyetçi siyasette ciddi bir sinerji ortaya çıkacağını vurgulayarak, “Zafer Partisi ve İYİ Parti seçime birlikte girmek zorundadırlar. Buna mecburdurlar ve mahkumdurlar. Bu yapılarsa milliyetçi siyasette sinerji oluşacak ve oylar katlanacak ve bu yapılacak birlikteliğe başka unsurlar da dahil olacak. Ancak, ittifak olayı an itibariyle günün konusu değil ne zaman seçim kararı alınır o zaman konuşulur. Eğer bugünden konuşulursa araya şeytanlar girer.” diye konuştu.

“Zafer ve İYİ birlik olursa MHP’nin oyları dörtlerin altına düşer”

Son olarak, Zafer ve İYİ Parti’nin seçimlere ittifak olarak girdiği senaryoda Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin oylarının yüzde dörtlerin altına düşeceğini öne süren Önkibar, ayrıca Dervişoğlu ve Özdağ’ın da birliktelik ihtimalinin sabote edilmesi için hedef alınabileceğini kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti ve Zafer Partisi birlikteliği Milliyetçi Hareket Partisi’ni yüzde dörtlerin altına çekecektir. Lakin bu birlikteliği sabote etmek için Ümit Özdağ ile Müsavat Dervişoğlu’nun şahsen hedef alınacağı da ortadadır.”