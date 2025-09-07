2025 Avrupa Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Bosna Hersek’i 80-72 mağlup eden Polonya, adını son sekize yazdırarak millilerimizin rakibi oldu.

Dev randevu 9 Eylül’de

Türkiye-Polonya çeyrek final karşılaşması, 9 Eylül Salı günü oynanacak. Mücadele, millilerimizin yarı final yolundaki en kritik sınavı olacak.

Kaf-Kaf’a genç takviye

Öte yandan Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, kadrosuna genç bir oyuncu takviyesi yaparak yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor