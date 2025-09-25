Singapur’da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası, Türkiye adına tarihi başarılara sahne olmaya devam ediyor. Milli sporcumuz Defne Kurt, gösterdiği üstün performansla Türkiye’nin gururu oldu ve şampiyonada üçüncü altın madalyasını kazanarak zirvedeki yerini pekiştirdi. Bu son zafer, genç sporcunun uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı ve adını dünya spor tarihine yazdırdı.

Kelebek stiliyle gelen Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Rekoru

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Defne Kurt bu önemli madalyayı 100 metre kelebek stilinde elde etti. Açık yaş kadınlar S10 kategorisinde yarışan milli sporcu, bitiş çizgisine 1 dakika 3 saniye 91 saliselik (1.03.91) muhteşem bir dereceyle ulaşarak dünya şampiyonu unvanını kazandı. Ancak Defne Kurt'un başarısı sadece dünya şampiyonluğu ile sınırlı kalmadı. Elde ettiği bu süre, aynı zamanda Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmasını sağladı.

Şampiyonadaki hakimiyetini sürdürüyor

Defne Kurt, Singapur'daki bu prestijli şampiyonada adeta bir madalya avına çıkarak Türkiye’nin en başarılı sporcularından biri haline geldi. Daha önce kazandığı iki altın madalyanın ardından, 100 metre kelebekteki bu zaferiyle birlikte şampiyonadaki altın madalya sayısını üçe çıkardı. Bu istikrarlı ve üst düzey başarı grafiği, milli sporcunun disiplinli çalışmasının ve uluslararası rekabete ne kadar hazır olduğunun açık bir göstergesi. Hem teknik yeterliliği hem de mental gücüyle rakiplerine fark atan Defne Kurt, Türkiye’nin para sporlarındaki yükselişine öncülük ediyor. Federasyon yetkilileri, Defne Kurt'u tebrik ederek, sporcunun gelecekteki olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında da Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi. Defne Kurt'un bu tarihi başarısı, genç sporculara ilham kaynağı olmayı sürdürecektir.