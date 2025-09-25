Son Mühür - Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği 360 milyon liralık borcu geri aldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şahsım hakkında basında yer alan ‘Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı’ başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır”

''Şeffaf bir şekilde paylaşıldı''

Kulübün mali durumunun bağımsız denetim firmaları tarafından düzenli şekilde denetlendiğini ifade eden Koç, tüm gelir ve giderlerin şeffaf bir biçimde kamuoyu ve genel kurul üyeleriyle paylaşıldığını belirtti. Koç, “Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim” dedi.