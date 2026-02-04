Fenerbahçe’de günlerdir tartışma konusu olan N’Golo Kante transferi sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulüp, kamuoyunda adeta “arapsaçına dönen” transfer sürecini tamamlayarak Fransız yıldızı kadrosuna kattı. Böylece yönetimin üzerinde çalıştığı kritik dosya resmiyete kavuştu.

En-Nesyri ayrılığı sonrası düğüm çözüldü

Transfer sürecinin hız kazanmasında, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdığını açıklaması belirleyici oldu. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler, orta saha için planladığı hamleyi devreye soktu ve Kante transferinde sona yaklaştı. Yaşanan ayrılık ve yeni transfer, kulübün kadro yapılanmasında önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirildi.

TFF’ye bildirim yapıldı

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferini Türkiye Futbol Federasyonu’ye resmen bildirdi. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığı ve gerekli evrak işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Bildirimin yapılmasıyla transfer hukuki olarak da geçerlilik kazandı.

Kante bugün İstanbul’a geliyor

Fransız yıldız N'Golo Kante’nin gün içinde İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Taraftarlar, uzun süredir gündemde olan transferin tamamlanmasını heyecanla takip ediyor.