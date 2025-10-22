UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Benfica, deplasmanda Newcastle United’a 3-0 mağlup olarak gruptaki üçüncü maçından da puansız ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmayı değerlendirmenin yanı sıra sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında da dikkat çekici ifadeler kullandı.

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu"

''Sonuç adaletsizdi''

Newcastle yenilgisi için Mourinho, "İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık ama pozisyonlarımız vardı. Sonuç adaletsizdi. İkinci yarıda yediğimiz ikinci gol oyunun gidişatını değiştirdi. Hücumda pozisyon kaybettik ve takım psikolojik olarak zayıfladı. Son 30 dakikada fiziksel olarak da çöktük" dedi.