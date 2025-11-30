Türkiye U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’ndan takım şampiyonluğu ile döndü. Milli takımlar 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile tamamlayarak takım halinde 1’inciliğe ulaştı.

U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U-23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda tarihi bir başarı kazandı. Milli boksörler, 23-29 Kasım’da gerçekleştirilen şampiyonada toplam 9 madalya kazanmayı başararak takım halinde şampiyon oldu. Şampiyonanın final gününde 5 farklı kategoride altın madalya mücadelesi veren ay-yıldızlı sporculardan kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ve kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam, rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Erkeklerde ise 60 kiloda yarışan Mehmethan Çınar ve kadınlar +80 kiloda Hikmetgül Türkmen ise gümüş madalyayı kazandı. Şampiyonada kadınlar 70 kiloda Dilara Sak, kadınlar 51 kiloda Gamze Soğuksu, kadınlar 60 kiloda Berfin Polat ve erkekler 85 kiloda Bedirhan Kalkan bronz madalya kazandı.

Hekimoğlu, “Avrupa Şampiyonluğu tesadüf değil”

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, organizasyon sonunda elde edilen tarihi başarıyı tüm sporcularla birlikte ‘erik dalı’ oyun havası oynayarak kutlarken, şampiyonluğun tesadüf olmadığını ifade etti.