Son Mühür- “Bence derbide kırmızı kart ve penaltı olma ihtimali yüksek, sert bir müsabaka olur. Fenerbahçe daha kolektif bir takım. Galatasaray’da daha çok bireyseller ön planda. Galatasaray'ın bireysel oyuncuları daha formda.” değerlendirmesinde bulundu.

“Liverpool’u yenip Union SG’ye yenilmek yakışmaz”

Engin, Galatasaray’ın son haftalardaki performansına da değinerek sarı-kırmızılı ekibin istikrarsız sonuçlarına dikkat çekti.



“Derbide yenilmemek Galatasaray’ın işine yarar fakat oraya gelene kadar sen Liverpool’u yenip sahanda Union SG’ye yeniliyorsan bu sana yakışmaz, ayıp yani.” sözleriyle eleştiride bulundu.

“Eksikler hissediliyor”

Galatasaray’daki oyuncu durumuna işaret eden Engin, “Oynayan 11’in durumu bu. Zaten Yunus, Osimhen olmayınca hiçbir şey olmuyor. Okan Buruk’luk bir durum yok. Elindeki malzeme bu.” diyerek eksiklerin takıma yansıdığını belirtti.

“Fenerbahçe lig şampiyonluğuna odaklı”

Fenerbahçe’nin Avrupa hedefinin öncelikli olmadığını söyleyen Engin, sarı-lacivertli takımın tüm konsantrasyonunu Süper Lig’e verdiğini ifade etti: “Fenerbahçe’nin Avrupa hedefi yok. Çünkü onlar için öncelik lig şampiyonluğu.”

“Galatasaray’ın ilk 24 tehlikede”

Engin, Galatasaray’ın Avrupa sıralaması açısından kritik bir dönemeçte olduğunu da hatırlattı:

“Galatasaray’ın belki de ilk 24’e girmesi tehlikede. 9 puanla çıkamazsın. Monaco’ya yenilirsen sıkıntı olur.” dedi.