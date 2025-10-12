Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lille forması giyen kaleci Berke Özer’in A Milli Futbol Takımı kampından izinsiz ayrıldığını açıklamıştı. TFF, oyuncunun kamp süresince teknik ve idari ekibin izni olmadan hareket ettiğini belirtirken, Özer’in yerine RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer’in kadroya dahil edildiğini duyurdu.

TFF’nin açıklaması: Disiplin ve takım ruhu vurgusu

Federasyon, yaptığı açıklamada, Berke Özer’in Bulgaristan-Türkiye maçının ardından maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek İstanbul’a döndükten sonra kampı terk ettiğini ifade etti. TFF, A Milli Takım’da bireysel davranışların kabul edilemeyeceğini ve takım disiplininin öncelikli olduğunu vurguladı:

"Millî Takım formasını taşımak, bireysel tercihlerden bağımsız olarak ülkemizi temsil etmeyi gerektirir. Takım içindeki dayanışma ve birliktelik, uzun yıllar hasretini çektiğimiz Dünya Kupası yolunda büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte kamptan izinsiz ayrılma davranışı kabul edilemez."

Açıklamada ayrıca, Berke Özer’in ayrılmasının ardından kaleci Muhammed Şengezer’in aday kadroya davet edildiği bilgisi paylaşıldı.

“Teknik ekibin bilgisi dahilinde ayrıldım”

Berke Özer, TFF’nin açıklamasına yanıt vererek kampı kendi isteğiyle, teknik ekibin bilgisi dahilinde terk ettiğini belirtti. Oyuncu, milli takım kadrosuna çağrılmadan önce yaşadığı ağrıları teknik ekiple paylaştığını ve maç kadrosunda yer almayacaksa bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmeyi planladığını ifade etti.

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Milli Takım kampında motivasyonumda veya iletişimimde herhangi bir eksiklik olmadı. Maç kadrosunu gördüğümde, uzun süredir yaptığımız görüşmelerin anlamlı olmadığını düşündüm. Kampın ve takımın moralini etkilememek için bu düşüncelerimi İstanbul’a dönüşte teknik ekibe ilettim. Ardından kampı, teknik ve idari ekibin bilgisi dahilinde terk ettim."

Milli Takım gururu ve adalet vurgusu

Kaleci, kararının diğer oyunculara saygısızlık veya hedef alıcı bir davranış olmadığını belirterek, milli takımın kendisi için en büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Özer, Ay-Yıldızlı formayı taşımak için her zaman fedakârlığa hazır olduğunu vurguladı ve yaşanan sürecin kamuoyunun takdirine bırakıldığını açıkladı.