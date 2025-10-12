Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. "

Alper Yemeniciler kimdir?



30 Mart 1979 doğumlu olan Alper Yemeniciler, Yeditepe Üniversitesi mezunudur. 2001 yılında medya kariyerine başlayan Yemeniciler, uzun yıllar beIN Sports (eski adıyla Digitürk) bünyesinde spor yayıncılığı yaptı.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi olarak görev yapan Yemeniciler, kulübün medya ilişkileri, dijital iletişim ve basın koordinasyonundan sorumludur.