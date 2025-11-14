Son Mühür - Sezon başında Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, Danimarka medyasına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Nelsson, kiralık sözleşmesi sona erse bile sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi düşünmediğini ifade etti.

''Geri dönmeyeceğim''

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Victor Nelsson, Danimarka'da verdiği röportajda kariyer planları hakkında net konuştu. 27 yaşındaki stoper, Hellas Verona’daki kiralık sözleşmesi sona erse bile Galatasaray’a dönmeyi düşünmediğini belirterek, “Bu yaz ne olacağını göreceğiz ama geleceğimin Galatasaray’da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Nelsson ayrıca, Galatasaray dönemiyle ilgili konuşmak istemediğini ve Roma’daki kiralık sürecinin ardından zorlu günler yaşadığını sözlerine ekledi.

Danimarkalı stoper, Galatasaray’daki yıllarına dair bazı olumlu anılar taşıdığını belirtse de, sözleşme süreçlerinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle paylaştı: "Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu adeta kiralanmamın şartı gibiydi." Nelsson, Hellas Verona’ya kiralanırken de benzer sıkıntılar yaşadığını ve sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak zorunda kaldığını ifade etti. Sezon sonunda belli olacak Nelsson’un bu sözlerinin ardından Galatasaray’daki geleceği tamamen belirsizleşti. Danimarkalı oyuncunun İtalya’da kalmaya sıcak baktığı belirtilirken, Hellas Verona’nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı sezon sonunda netleşecek.