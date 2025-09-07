Son Mühür- 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile İspanya, bu akşam saat 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TV8, CBC Sport ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başkan Altay’dan “anlamlı duruş” mesajı

Maç öncesi Konya’da dikkat çeken bir atmosfer yaşandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente gelen İspanya takım kafilesi ve misafir seyircilerin, Konya halkı tarafından kortejle karşılandığını duyurdu.

Filistin davasına destek vurgusu

Başkan Altay paylaşımında, “Maç öncesi Konya sokakları… Filistin davasını sahiplenen İspanya takım kafilesi ve misafir seyirciler hemşehrilerimiz tarafından kortejle karşılandı” ifadelerini kullandı.

“Allah razı olsun”

Altay, vatandaşların bu anlamlı duruşuna teşekkür ederek, “Bu anlamlı duruş için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.