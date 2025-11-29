Son Mühür- Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’ndan Türkiye’ye bir altın madalya daha geldi.

Milli sporcu Elif Ceren Şanlı, 56 kilo K-1 Rules kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu unvanına ulaştı.

Zorluklarla dolu bir hikaye

Şampiyonluk sevincinin arkasında uzun ve zorlu bir süreç bulunuyor. Elif Ceren Şanlı son yıllarda sakatlıklar, psikolojik zorluklar ve yoğun müsabaka temposu gibi pek çok engelle karşılaştı. Zaman zaman yalnız kalsa da, antrenmanlarını aksatmadı ve ringe her çıktığında hedefinden sapmadı.

Pes etmeyen bir sporcunun başarısı

Milli sporcu, kamp süreci boyunca yorulduğu anlarda da mücadeleyi bırakmadı. Her antrenmanda, her rauntta, her nefeste tek bir amacı vardı: Dünya zirvesine çıkmak. Kararlı duruşu, Abu Dabi’de altın madalya olarak karşılık buldu.

Ay-yıldızlı bayrak Abu Dabi’de dalgalandı

Final maçında üstün bir performans sergileyen Şanlı, aldığı galibiyetle hem Türkiye’ye gurur yaşattı hem de Abu Dabi’de İstiklal Marşı’nı dinletti. Tribünlerde Türk bayrağının dalgalanması büyük coşku yarattı.

Türkiye’den tebrik yağdı

Milli sporcunun altın madalyası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, spor dünyasından federasyon yöneticilerine kadar birçok isim Şanlı'yı tebrik etti.