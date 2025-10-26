Son Mühür- Bir zamanlar Avrupa'nın en genç nüfusu olarak ön planda olan Türkiye bugünlerde hızla yaşlanan bir toplum gerçeğiyle yüz yüze kalmak üzere.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ''Türkiye nüfus meselesinde dönülemez bir kâbusa doğru gidiyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Türkiye hızlı yaşlanıyor...



''Nüfus artış hızımız durma noktasına geldi. Doğurganlık hızımızın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altına inmesi nüfusun yaşlanma eğilimine girdiğini gösterir.'' diyen Afyoncu, ''Türkiye'nin doğurganlık hızının 1.48'e inmesi ise nüfusumuzun yaşlanmasının çok hızlandığına işaret ediyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Doğurganlık hızı çok hızlı düşüyor...



''1970'lerde Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde doğurganlık hızı 2-3 çocuk civarındayken, Türkiye'nin doğurganlık hızı 5 çocuğun üzerindeydi.'' hatırlatmasında bulunan Erhan Afyoncu,

''2000'de Türkiye'nin doğurganlık hızı 2.49, OECD ülkelerinin ortalaması 1.83, Avrupa Birliği ortalaması ise 1.44'tü. Bu yıllarda Türkiye çok iyi durumdaydı. Genç nüfusuyla öne çıkıyordu. 2023'te Avrupa Birliği ülkelerinin doğurganlık hızı ortalaması 1.39'a, Türkiye'ninki ise 1.51'e düştü. 2024'te ise doğurganlık hızımız 1.48'e kadar düştü. Türkiye'nin en önemli meselesi nüfustur.'' mesajı verdi.